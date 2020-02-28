Осталось чуть больше двух месяцев до ближайших приключений на Legion Run. Четвертый Legion Run состоится в Украине 23 мая в Киеве, а потом в Одессе и Харькове.

Мы ждали этого с августа прошлого года, когда вместе с более 2 тысячами энтузиастов бежали по пересеченной местности, преодолевали препятствия, ползали под колючей проволокой, ныряли в ледяные контейнеры и прыгали в грязь. Другими словами – мы прекрасно и весело провели время.

Для тех, кто пропустил, Legion Run — это 5-ти километровый забег с препятствиями из воды, грязи, огня и льда, новый вид активного отдыха для тех, кто привык брать от жизни все. Это приключение вы никогда не забудете.

<noscript><iframe title="LEGION RUN is coming to KYIV! Join Us ! Ми Легіон - приєднуйся до нас!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kQGonQVH49A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Вот 5 веских причин не пропустить четвертый забег Legion Run этим летом:

Любой человек может принять участие в Legion Run. Вам должно быть не менее 18 лет и у вас есть дух приключений. Хорошая физическая подготовка помогает, но не является обязательным требованием. Если вы не хотите преодолевать одно или несколько препятствий по какой-либо причине -просто переходите к следующему.

Задача для тела и ума. Это суть Legion Run. Выходя из собственной зоны комфорта, сталкиваясь со своими внутренними страхами, вы обнаруживаете, что вы можете делать больше, чем вы думаете. Это не гонка, у нас нет отведенного времени на прохождение и нет победителей. Каждый участник соперничает только с собой.

Командный дух. Протянутая рука – это обычное зрелище на Legion Run. В некоторых случаях взаимодействие с другими участниками помогает, а в других – просто обязательно. Независимо от того, участвуете ли вы индивидуально или в команде с друзьями, вы всегда можете рассчитывать на помощь других. Эмоции на финише всегда передаются всем окружающим, и ощущение того, что вы являетесь частью тысячного Легиона, просто необыкновенные.

Настоящее офлайн приключение. Нет, серьезно – когда вы в последний раз веселились с коллегами и друзьями, не заглядывая в свой телефон? Участие в Legion Run оставит вам несколько царапин и ссадин, грязь в неожиданных местах, а также полное удовлетворение от переживания чего-то реального, настоящего.

На гребне волны. Legion Run является одним из лидеров в быстрорастущей индустрии спортивного тимбилдинга. За последние три года в подобных мероприятиях приняли участие более 3,4 миллиона человек по всему миру, и их число постоянно растет. Вы уже знаете почему.

Билеты на Legion Run уже в продаже и сейчас самое время зарегистрироваться до следующего повышения цен.

Дополнительную информацию и актуальные новости о Legion Run можно найти на официальном сайте и на странице мероприятия в Facebook.