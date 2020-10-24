В воскресенье, 25 октября, украинцы смогут не только проголосовать на местных выборах, но и принять участие во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Опрос уже завтра, однако у многих украинцев нет четкого видения того, как будет проходить эта процедура.

#Буквы обратились за комментариями к нардепам от “Слуги народа”, но никакой информации они не предоставили.

Однако стало известно, что вопросами организации “опроса от Зеленского” занимается шоумен Артем Гагарин (Михайличенко). Волонтеров для реализации инициативы президента искали оперативно, поэтому среди интервьюеров завтра увидим немало студентов.

Команда президента пошла традиционным путем и подготовила для волонтеров серию видео. Артем Гагарин зажигательным голосом рассказал интервьюерам о форме одежды, обязанностях и реакции на провокационные действия.

“И это нормально”

В первом учебном ролике Гагарин отметил, что не только волонтеры будут задавать украинцам вопросы. Они должны быть готовы к различным провокационным ситуациям.

Правила “опроса от Зеленского”:

волонтеры ничего не проводят на территории избирательного участка;

опрос проводится только на выходе из участка, после голосования;

никакой агитации;

отсутствие партийной и кандидатской символики;

волонтеры не относятся к политическим силам и не является кандидатами.

Гагарин добавил, что “опрос Зеленского” – это экзитпол (опрос после голосования), а он является абсолютно законным.

Для волонтеров также подготовили “шпаргалку” о том, как отвечать на провокационные вопросы украинцев. Более того, команда президента подготовила для волонтеров специальный чат-бот в Telegram, который поможет им с точки зрения закона аргументировать свое право проводить опрос.

“Презентабельный вид”

Во втором видео такой же зажигательный голос Гагарина предупреждает, что волонтер должен иметь опрятный и презентабельный внешний вид. При этом он подчеркнул, что волонтеры не должны демонстрировать своей одеждой приверженность какой-либо политической силы — цвета должны быть нейтральными.

Волонтеры получат фирменную манишку с надписью “5 вопросов от президента”. Для безопасности интервьюеры будут маску и перчатки.

“Собирайте ваши коробки”

Также Гагарин подробно объяснил, как собрать коробку для бланков и осуществить ее пломбирование. На коробке должен быть номер избирательного участка, где проводился опрос, а также подписи волонтера.

Шоумен отметил, что в случае дождя волонтер может скрыться в помещение, но не заходить на избирательный участок, потому что это запрещено законом.

К слову, тренировочные видео волонтеров доступны только по ссылке. “Опрос Зеленского” уже завтра, а значит украинцы смогут сами убедиться в эффективности стратегии Зе-команды.

“Опрос Зеленского”

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

После он озвучил эти пять вопросов:

“Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

“Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

“Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

“Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

“Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

После стало известно, что проведение опроса профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.