Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов отметил, что в жесткие карантинные ограничения попали населенные пункты в пяти областях.
Так, к красной зоне будут отнесены:
Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
город Самбор Львовской области;
город Беляевка Одесской области;
города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
Кицманский район Черновицкой области.
Требования для регионов “красной” зоны:
запрещается деятельность средств размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц;
запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев)
запрещается работа спортзалов, фитнес-центров;
запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек;
запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто)
запрещается посещение учебных заведений;
запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.
Такой эпидемический уровень устанавливается на 14 дней.
- На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа.