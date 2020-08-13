Три города и пять районов попали в "красную зону" карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что в жесткие карантинные ограничения попали населенные пункты в пяти областях.

Так, к красной зоне будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Требования для регионов “красной” зоны:

запрещается деятельность средств размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц;

запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев)

запрещается работа спортзалов, фитнес-центров;

запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек;

запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто)

запрещается посещение учебных заведений;

запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.

Такой эпидемический уровень устанавливается на 14 дней.