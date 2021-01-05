5 января в мире отмечаются Международный разгрузочный день, День маленьких историй и Международный день бойскаутов.

Об этом сообщают #Буквы.

В США – День кето-диеты, День взбитых сливок, День сценариста, День птиц, в Беларуси – День банковских и финансовых работников, День работников социальной защиты, в Китае – Фестиваль льда и снега, в Испании – Кавалькада царей-волхвов, в Индии – День рождения гуру Гобинд Синха, в Японии – День клубники.

Этот день в истории:

1585 – основана львовское Ставропигиальное братство, которое до XVIII в. вело активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность.

1754 – в Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, пополняли гетманский клад.

1769 – Джеймс Ватт получает патент на свою паровую машину.

1870 – началась забастовка львовских печатников – первый рабочий забастовку в Западной Украине.

1875 – открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера» в Париже.

1895 – открыты рентгеновские лучи.

1911 – княжество Монако – конституционная монархия.

1918 – УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.

1918 – большевики созвали и разогнали на первом же заседании Всероссийское учредительное собрание.

1919 – в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

1933 – в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году.

1935 – арестован Бориса Антоненко-Давидовича.

1977 – арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николая Руденко и Алексея Тихого.

1997 – Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны.

2006 – Intel представил первый процессор линейки Core.

2011 – количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула и еще 9 мучеников.

Народные приметы:

Если в этот день снег с сильным ветром – месяц июль будет дождливым и сырым.

Говорили: «Пришел Федул, ветер подул – значит, урожай будет хорошим»

Если 5 января родился ребенок, значит, она вырастет счастливым.

5 января можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству.

Считалось, если человек поранится острым предметом на Федула, то весь год будет тяжело болеть.

Снегопад в безветренную погоду – к хорошему урожаю.

Если куры ведут себя беспокойно – быть вьюге.

Что нельзя делать 5 января:

Не стоит работать с острыми предметами – ножами, вилами, топорами и тому подобное. Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год будете болеть.

Нельзя на Федула разделение подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.

В этот день нельзя никого бить, иначе человек, который кого-то ударит, серьезно заболеет.

5 января день ангела имени отмечают: Павел, Наум, Давид, Нифонт, Федул, Федул, Оника, Феоктист, Василий.