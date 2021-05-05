Сьогодні, 5 травня, відзначають Всесвітній день гігієни рук, Всесвітній день легеневої гіпертонії, День Ради Європи або День Європи.

Про це розповідають #Букви.

Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День карикатуристів.

Цей день в історії:

1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — “Хронологію” Андрія Римші (перший друкований руський календар).

1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.

1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал “Карнегі-хол”.

1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).

1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.

1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).

1945 — Антинімецьке повстання в Празі.

1949 — Почала діяти Рада Європи.

1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.

1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.

1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні «щоденники Гітлера», які публікувалися в журналі «Штерн», є фальшивкою.

1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.

1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.

1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.

2014 — створено добровольчий полк “Азов”.

2019 — в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак «Аерофлоту» SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту

Яке сьогодні церковне свято:

5 травня — пpеподобного Феодора Сікеота; апостолів Нафанаїла, Луки, Климента.

Прикмети погоди:

Сьогодні гроза — до хорошого урожаю.

Кує зозуля — погода буде гарною найближчими днями.

Якщо ранок видався ясним, то можна починати сіяти.

Іменини сьогодні святкують: Віталій і Теодор