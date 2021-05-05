Про це розповідають #Букви.
Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День карикатуристів.
Цей день в історії:
1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — “Хронологію” Андрія Римші (перший друкований руський календар).
1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.
1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал “Карнегі-хол”.
1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.
1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).
1945 — Антинімецьке повстання в Празі.
1949 — Почала діяти Рада Європи.
1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.
1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні «щоденники Гітлера», які публікувалися в журналі «Штерн», є фальшивкою.
1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.
1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.
1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
2014 — створено добровольчий полк “Азов”.
2019 — в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак «Аерофлоту» SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту
Яке сьогодні церковне свято:
5 травня — пpеподобного Феодора Сікеота; апостолів Нафанаїла, Луки, Климента.
Прикмети погоди:
Сьогодні гроза — до хорошого урожаю.
Кує зозуля — погода буде гарною найближчими днями.
Якщо ранок видався ясним, то можна починати сіяти.
Іменини сьогодні святкують: Віталій і Теодор