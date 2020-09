21 сентября в 21:30 состоится онлайн-презентация проекта Ukraine is the Centre of My Universe в официальном графике London Fashion Week, которая пройдет с 17 по 22 октября.

Ukraine is the Centre of My Universe – это новое культурное движение, целью которого является презентация украинских креативных индустрий миру, во время самых известных событий.

Впервые дизайнеры будут представлены виртуально в формате стрима онлайн-вечеринки.

Проект представляет 5 украинских дизайнеров в рамках LFW – LITKOVSKAYA, FROLOV, ARTEMKLIMCHUK, DZHUS, PRZHONSKAYA, а также коллаборации проекта с украинским креативными индустриями – иллюстраторами, фотографами, художниками и музыкантами.

Проект реализует команда Ukrainian Fashion Week при поддержке Украинского культурного фонда.

Ukraine is the Centre of My Universe – это 3D-мир, штаб-квартира которого воплощена в формате магазина виниловых пластинок. В магазине находится потайная дверь, ведущая к шоуруму украинских дизайнеров.

Ukraine is the Centre of My Universe – место, где встречаются уникальные особенности, которые являются частью динамического эволюционного процесса создания современного образа креативной Украины. Здесь они обмениваются идеями, опытом, чтобы вместе творить новое. Пространство отражает мультидисциплинарность общей концепции и сочетает в себе музыкальные, визуальные и fashion-медиа.

Креативное сообщество проявляет себя в разных направлениях: мода, диджитал-искусство, музыка, звуковые эксперименты, фотография, видео, художественные и графические картины, текстовые работы. С развитием проекта эти современные медиа будут наполнять Ukraine is the Centre of My Universe.

Впервые проект был презентован во время Ukrainian Fashion Week NoSS.

О том, как проходила презентация в Украине, можно узнать из видеотизера проекта по ссылке: https://youtu.be/BsD0TwrF1cA

Айдентику Ukraine is the Centre of My Universe разработало британское брендинговое агентство Foxall Studio. Креативный директор проекта – Янис Недопас, руководитель проекта – Александра Димитриевич.

Вскоре после презентации на London Fashion Week, проект будет открыт миру. Чтобы не пропустить официальный лонч проекта, следите за обновлением новостей на официальной странице в Instagram @ukruniverse.

Для того, чтобы посетить онлайн-вечеринку, пришлите, пожалуйста, запрос на [email protected] и ожидайте приглашения.