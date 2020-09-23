Некоторые вещи нашего гардероба настолько красноречивы, что говорят о нас больше, чем мы сами. Если вы не хотите казаться старомодным и безнадежным некоторых вещей в 2020 году лучше избегать.

Что не стоит носить современному мужчине?

Создать модный и стильный образ не всегда просто, а вот выглядеть смешным очень легко. Если вы хотите избежать излишнего внимания, уберите из гардероба такие вещи:

узкие джинсы;

блестящие рубашки;

куртки с шипами;

спортивные штаны;

футболки с глубоким вырезом.

Еще несколько лет назад узкие джинсы носили все: от подростков до взрослых мужчин. За этот период стало понятно, что скинни подходят только худым людям с ровными ногами. Во всех других случаях они подчеркивают недостатки и акцентируют на них внимание прохожих. Сегодня оптимальный вариант — прямые, умеренно просторные джинсы, сужающиеся внизу.

Блестящие рубашки, которые носили на все официальные мероприятия десять лет назад, остались только в анекдотах. Если вы не артист сцены, то стоит избавиться от этого блеска и купить несколько цветных рубашек, однотонных или с принтом.

Если вы планируете купить куртку мужскую в 2020 году, то избегайте кожаных с шипами, застежками и молниями. Это настоящие антитренды года. Лучше выбрать классическую или городскую модель, которая подходит ко всему.

Спортивные брюки созданы для тренировок в спортивном зале, их также удобно носить дома. В определенный момент мужчины решили перенести эти удобства на улицу и начали носить спортивные штаны везде. Наконец это официально признали моветоном, поэтому лучше выбрать для себя деним или обычные хлопковые брюки стиля кэжуал на каждый день. Спортивки же должны остаться дома или в зале.

Мужская одежда, который раздражает женщин

Большинство женщин сходятся во мнении о том, что глубокое декольте на мужской футболке или джемпере — это ужасно. Глубокий вырез может быть частью образа артиста, звезды, публичного лица, и на каждый день он не подходит. Альтернативный вариант — футболка поло или классическая, которую можно носить и отдельно, и с пиджаком. Классика всегда остается в моде.