Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики со ссылкой на данные исследования ООН.
Так, согласно данным комплексного исследования положения женщин, проживающих в сельской местности:
- 36 % женщин не участвуют в решении проблем своего села;
- 5 % женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение года;
- 48 % женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности;
- 26 % женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности.
Министерство социальной политики изготовило социальную рекламу, целью которой является привлечение внимания к проблемам женщин сельской местности и преодоление гендерных стереотипов.
В ПРООН отмечают, что каждая пятая женщина в Украине в возрасте от 15 до 49 лет поддавалась по крайней мере одной форме физического или сексуального насилия в течение своей жизни.
От физического домашнего насилия в Украине страдает приблизительно 1,8 миллиона женщин, и с каждым годом статистика только растет. Например, в 2017 году около 600 женщин погибло от рук насильников.
- Власти Киева намерены весной 2020 года открыть “кризисную комнату” для жертв домашнего насилия, где можно будет находиться до 10 дней.