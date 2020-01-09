5 % женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики со ссылкой на данные исследования ООН.

Так, согласно данным комплексного исследования положения женщин, проживающих в сельской местности:

36 % женщин не участвуют в решении проблем своего села;

5 % женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение года;

48 % женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности;

26 % женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности.

Министерство социальной политики изготовило социальную рекламу, целью которой является привлечение внимания к проблемам женщин сельской местности и преодоление гендерных стереотипов.

В ПРООН отмечают, что каждая пятая женщина в Украине в возрасте от 15 до 49 лет поддавалась по крайней мере одной форме физического или сексуального насилия в течение своей жизни.

От физического домашнего насилия в Украине страдает приблизительно 1,8 миллиона женщин, и с каждым годом статистика только растет. Например, в 2017 году около 600 женщин погибло от рук насильников.