Сегодня, 5 октября, в мире отмечают Всемирный день учителей, Всемирный день шествия, Всемирный День архитектора, Международный день врача, Международный день борьбы с проституцией.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1143 – по Саморським договору Леонской королевство признало Португалию королевством.

1594 – началось антифеодальное народное восстание под руководством Северина Наливайко.

1933 – режиссер Лесь Курбас уволен из харьковского театра “Березиль” за “национализм”.

1939 – конец польско-немецкой войны.

1941 – В Киеве создан Украинский национальный совет во главе с Николаем Величкивским, в состав вошли и М. Капустянський, А. Бойдуник, О. Кандыба-Ольжич.

1910 – в Королевстве Португалия установлена ​​демократическая республика.

1962 – выпущен первый сингл группы The Beatles – “Love Me Do”.

1991 – СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

2009 – вышел на экраны Украины фильм “Las Meninas” (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 5 октября чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Другие названия праздника: “День Ионы”, “День Фоки”, “Фока-ветроградарь”, “Листодер”.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя есть рыбу, это считается грехом. Также ее нельзя покупать и продавать.

Если в лесу встретите старка с корзиной, разворачивайтесь и уходите от него, это может быть леший.

Нельзя громко разговаривать и плакать;

Нельзя выходить из дома до рассвета;

Нельзя вышивать, вязать и резать ткань.

Прикмети на 5 жовтня

Если в октябре слышен гром, то зима будет без снега;

Если вечером в небе красный месяц, то будет ветреная погода;

Если на берегу еще держатся листья, то зима будет поздней;

Какая погода на Иона, такая будет и весь месяц;

Если вечером теплее, чем было днем, то стоит ждать штормовой ветер.

5 октября именины у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария и Бартоломея.