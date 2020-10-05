Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1143 – по Саморським договору Леонской королевство признало Португалию королевством.
1594 – началось антифеодальное народное восстание под руководством Северина Наливайко.
1933 – режиссер Лесь Курбас уволен из харьковского театра “Березиль” за “национализм”.
1939 – конец польско-немецкой войны.
1941 – В Киеве создан Украинский национальный совет во главе с Николаем Величкивским, в состав вошли и М. Капустянський, А. Бойдуник, О. Кандыба-Ольжич.
1910 – в Королевстве Португалия установлена демократическая республика.
1962 – выпущен первый сингл группы The Beatles – “Love Me Do”.
1991 – СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
2009 – вышел на экраны Украины фильм “Las Meninas” (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 5 октября чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Другие названия праздника: “День Ионы”, “День Фоки”, “Фока-ветроградарь”, “Листодер”.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя есть рыбу, это считается грехом. Также ее нельзя покупать и продавать.
- Если в лесу встретите старка с корзиной, разворачивайтесь и уходите от него, это может быть леший.
- Нельзя громко разговаривать и плакать;
- Нельзя выходить из дома до рассвета;
- Нельзя вышивать, вязать и резать ткань.
Прикмети на 5 жовтня
- Если в октябре слышен гром, то зима будет без снега;
- Если вечером в небе красный месяц, то будет ветреная погода;
- Если на берегу еще держатся листья, то зима будет поздней;
- Какая погода на Иона, такая будет и весь месяц;
- Если вечером теплее, чем было днем, то стоит ждать штормовой ветер.
5 октября именины у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария и Бартоломея.