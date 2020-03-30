В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что 50 людей с рейса Доха-Киев отказываются проходить обязательную обсервацию.

Об этом сообщает представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает национальное агентство “Укринформ”.

“Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. К сведению людей было доведено нововведение. На этих рейсах прибыли около 350 человек. На данное время там остаются около 50, категорически отказывающиеся следовать на обсервацию. Остальные уже отправились”, – говорит Демченко.

Также спикер рассказал, что большинство прибывших были сознательными и последовали на обсервацию без проблем.

Что же касается оставшихся 50 людей, ими должны заняться полицейские.

В Пограничной службе уточнили, что самолет прилетел во время вступления решения правительства об обязательной обсервации.