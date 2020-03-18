В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по первоочередным мерам по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 года № 113–IX (с изменениями).

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что поступило представление нардепов 18 марта.

“Принятие этого закона обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статус прокуроров”, – считают нардепы.

Напомним, указанный закон был инициирован Владимиром Зеленским, зарегистрирован в Парламенте 29 августа и принят ВРУ по сокращенной процедуре уже 9 сентября.

В конце сентября 2019 года в Украине стартовала реформа прокуратуры, которая предусматривает, в частности, проведение аттестации прокуроров. Сотрудники, прошедшие ее, могут быть трудоустроены в новообразованный орган — Офис Генерального прокурора.

Первый этап аттестации не прошли четверть прокуроров в ГПУ. Так, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) 795 человек из 988.