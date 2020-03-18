Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Сообщается, что поступило представление нардепов 18 марта.
“Принятие этого закона обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статус прокуроров”, – считают нардепы.
Напомним, указанный закон был инициирован Владимиром Зеленским, зарегистрирован в Парламенте 29 августа и принят ВРУ по сокращенной процедуре уже 9 сентября.
В конце сентября 2019 года в Украине стартовала реформа прокуратуры, которая предусматривает, в частности, проведение аттестации прокуроров. Сотрудники, прошедшие ее, могут быть трудоустроены в новообразованный орган — Офис Генерального прокурора.
Первый этап аттестации не прошли четверть прокуроров в ГПУ. Так, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) 795 человек из 988.
- Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) намерена уволить более 200 сотрудников, которые отказались от прохождения переаттестации и перевода в Офис генерального прокурора.
- 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон о реформе прокуратуры.