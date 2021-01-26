К концу 2022 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 не менее 50% населения.

Об этом сообщил сегодня, выступая в Верховной Раде, премьер Денис Шмыгаль, информирует корреспондент #Букв.

Шмыгаль напомнил, что “дорожная карта” вакцинации включает 5 этапов:

1. Первый этап. Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. Это: медработники и персонал, которые предоставляют помощь больным коронавирусом; лица, проживающие в домах престарелых; военнослужащие, которые находятся в зоне ООС. На этом этапе планируется вакцинировать 367 тысяч человек.

2. Второй этап. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском. Это: соцработники, люди старше 80 лет, другие медработники. Планируется охватить вакциной 2 млн 540 тысяч людей.

3. Третий этап. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны. Это: сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, СБУ, учителя, другие категории. Планируется охватить 7,2 млн человек.

4. Четвертый этап. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования. Это: люди в возрасте от 60 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.

5. Пятый этап. Вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп.

“Общая цель дорожной карты – это охват как минимум 50% населения до конца 2022 года”, – сообщил Шмыгаль.

Он заверил, что сейчас правительство “продолжает готовить медицинскую систему для быстрого развертывания кампании по вакцинации”.

“В первую очередь это касается логистической составляющей, формирования маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирования бригад, которые будут осуществлять вакцинацию. Определены все ответственные на местах – процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения”, – рассказал Шмыгаль.

По его словам, на первом этапе вакцинацию будут проводить “специальные мобильные бригады”, состав которых “сформирован поименно”. Количество таких бригад превысит 500.

В дальнейшем вакцинация будет проводиться в более чем 4000 пунктах прививок.

“Для должной мотивации сейчас совместно с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) разрабатывается отдельный пакет медицинских услуг, который покроет расходы учреждений на организацию и проведение вакцинации от COVID-19”, – рассказал глава Кабмина.