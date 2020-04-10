За последние две недели, в течение которых в Украине действуют карантинные меры, связанные с COVID-19, количество безработных украинцев возросло на 50 тысяч.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра, во время карантина количество безработных, которые зарегистрировались в центрах занятости, увеличилось до 4-5 тысяч в день. Всего в течение последних двух недель количество безработных увеличилось на 50 тысяч.

“У нас сегодня более 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество возросло почти на 50 тысяч. Ежедневно, если сравнить, одна тысяча людей регистрировалась в день до введения карантинных мер, сегодня эта цифра растет изо дня в день — от 4 до 5 тысяч регистрируются безработными”, — отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство “на самом деле приглашает” тех, кто остались без работы, регистрироваться в центрах занятости. Регистрация позволит им получить социальные выплаты, которые предусмотрены предложенными Кабмином изменениями в госбюджет.

Как сообщалось ранее, по прогнозам президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, в период карантина из-за COVID-19 количество безработных в Украине может возрасти до 2 млн человек.