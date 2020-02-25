Об этом сообщает Bloomberg.
Это максимальное падение рыночных индексов с 2016 года.
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали более чем на 3% за день, а это максимум за два года.
В частности, Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy, а также основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потеряли более 4,8 млрд долларов каждый.
Амансио Ортега, испанский миллиардер и владелец торговой компании Zara Inditex SA потерял 4 миллиарда долларов.
Состояние остальных участников первой десятки сократилось как минимум на 2,3 миллиарда долларов.
На территории Китая, где зафиксировано вспышку коронавируса, продается 40% товаров компании Арно.
Снижение рынка особенно сильно ударило по акциям операторов круизных линий: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Они упали примерно на 9%.
Чистый капитал главы круизной компании Carnival Микки Арисона упал на 406 млн долларов, до 10,6 млрд долларов. Это связано со вспышкой коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.
- По результатам торговой сессии американской фондовой биржи на Уолл-стрит, индексы значительно снизились на фоне массовых опасений по поводу влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику.