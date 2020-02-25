В понедельник, 24 февраля, 500 богатейших людей мира потеряли суммарно 139 миллиардов долларов на фоне колебаний фондовых рынков из-за влияния коронавируса на мировую экономику.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это максимальное падение рыночных индексов с 2016 года.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали более чем на 3% за день, а это максимум за два года.

В частности, Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy, а также основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потеряли более 4,8 млрд долларов каждый.

Амансио Ортега, испанский миллиардер и владелец торговой компании Zara Inditex SA потерял 4 миллиарда долларов.

Состояние остальных участников первой десятки сократилось как минимум на 2,3 миллиарда долларов.

На территории Китая, где зафиксировано вспышку коронавируса, продается 40% товаров компании Арно.

Снижение рынка особенно сильно ударило по акциям операторов круизных линий: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Они упали примерно на 9%.

Чистый капитал главы круизной компании Carnival Микки Арисона упал на 406 млн долларов, до 10,6 млрд долларов. Это связано со вспышкой коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.