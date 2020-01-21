Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN, проведенного SSRS.

51 % американцев поддерживают решение об импичменте, в то время как 45 % выступают против.

При этом, 7 из 10 американцев (69 %) заявляют, что предстоящее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Стоит отметить, что большинство американцев, 58 %, верят тем доказательствам и показаниям свидетелей, которые указывают на то, что Трамп воспользовался своим положением и оказывал давление на Украину, чтобы получить собственную выгоду в виде начала расследования против семьи Байденов. 57 % верят только в то, что Трамп препятствовал Палате представителей в ходе расследования импичмента.

Опрос проводился по телефону. У американцев спрашивали об их мнении касательно импичмента с тех пор, как соответствующие документы отправили из Палаты представителей в Сенат.

Тем временем в Сенате демократы пытаются найти поддержку хотя бы у четверых республиканцев, чтобы проголосовать за импичмент, сместив Трампа с занимаемой должности. Среди них, 89 % демократов выступают категорически за импичмент, тогда как аналогичную позицию поддерживают только 8 % республиканцев.

Интересно, что, когда процесс импичмента стартовал, 32 % американцев считали, что эта история поможет Трампу стать президентом во второй раз. Теперь их число снизилось за 28 %.

В декабре 54% республиканцев говорили, что процесс импичмента поможет Трампу на президентских выборах, а теперь эта цифра составляет 46%, а доля тех, кто говорит, что это не имеет значения, выросла до 45% с 32%.

При этом, рейтинг одобрения политики Трампа в целом остается на том же уровне, что и в декабре: 43% одобряют, а 53% не одобряют.

Напомним, 10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.