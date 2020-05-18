Более половины украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. В сентябре 2019 года всего лишь 18 % украинцев так считали.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы “Рейтинг”.

Так, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина – как неправильное, еще 17 % затруднились ответить.

Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии “Слуга народа”.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года, после внеочередных парламентских выборов, 55 % респондентов были уверены в правильности движения страны.

Соцопрос проводился в период 12-13 мая 2020. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Опрошено 3000 респондентов.