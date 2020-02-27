Об этом проинформировали в пресс-службе КСУ.

Представление подали 54 нардепа – представители “Оппозиционной платформы – За життя” и “Батькивщины” (во главе с Юлией Тимошенко).

“В Конституционный суд Украины 26 февраля поступило конституционное представление 54 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений некоторых законов относительно получения и обработки персональных данных и осуществления верификации и мониторинга государственных выплат”, – отмечается в сообщении.

Нардепы просят признать не соответствующими Конституции Украины отдельные положения 12 законов.

Речь, в частности, идет о законах: “О верификации и мониторинге государственных выплат” (который предусматривает масштабную проверку социальных выплат украинцам), “О банках и банковской деятельности”, “О государственной пограничной службе Украины”, “О государственной регистрации актов гражданского состояния”, “О государственном реестре избирателей” и других.

Главной претензией нардепов к закону о верификации госвыплат является то, что он предусматривает обработку конфиденциальной информации без согласия лица. Отмечается, что согласно Конституции Украины, это допускается только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Депутаты подчеркивают, что закон, который был принят 3 декабря прошлого года, не отвечает “легитимной цели, которая бы разрешала сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия”.

В представлении указано, что в 2017 году в ходе верификации жилищных субсидий было обнаружено только 3,1 млн гривен нарушений (из общей суммы в более чем 71 млрд гривен).

“То есть экономический эффект от верификации жилищных субсидий в 2017 году (без данных за 2 месяца) составил всего лишь 0,004 % от расходов на эти цели”, – говорится в документе.

Также отмечается что закон не раскрывает полномочия Министерства финансов по верификации и не конкретизирует перечень госвыплат, которые могут быть предметом верификации.

В связи с этим народные избранники просят признать неконституционными связанные с верификацией социальных выплат положения в 12 законах.

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