Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Опасения по поводу возможной отмены “безвиза” возникли после нашумевшего решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование.
Так, 55% опрошенных заявили, что отрицательно относятся к возможной отмене “безвиза” с ЕС.
И только 11% респондентов сообщили, что их отношение – положительное, а 31% относятся нейтрально.
“Наиболее негативно относятся к возможной отмене “безвиза” молодежь, жители столицы и Запада, сторонники “Европейской Солидарности”, “Свободы”, “Голоса” и партии “Слуга народа”, – отмечают социологи.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Сроки проведения опроса: 2-3 ноября 2020 года.
- Согласно этому же опросу, лишь 11% украинцев позитивно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование. Большинство опрошенных (60%) выразили недоверие Конституционному суду.