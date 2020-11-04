Более половины украинцев негативно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Опасения по поводу возможной отмены “безвиза” возникли после нашумевшего решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование.

Так, 55% опрошенных заявили, что отрицательно относятся к возможной отмене “безвиза” с ЕС.

И только 11% респондентов сообщили, что их отношение – положительное, а 31% относятся нейтрально.

“Наиболее негативно относятся к возможной отмене “безвиза” молодежь, жители столицы и Запада, сторонники “Европейской Солидарности”, “Свободы”, “Голоса” и партии “Слуга народа”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Сроки проведения опроса: 2-3 ноября 2020 года.