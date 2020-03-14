Под обращением оставили подписи 56 нардепов, их количество может вырасти.
“Мы, народные депутаты Украины – представители политической партии “Слуга народа” не можем не обратить внимание на события вокруг переговоров с РФ”, – сказано в обращении.
Депутаты назвали “неприемлемыми” заявления о том, что в незаконно аннексированный Крым могут возобновить поставки воды, а также о том, что в Украине “внутренний конфликт”.
“Слуги” обратили внимание на тот факт, что планируется создать Консультативный совет, в который на равных с Украиной будут представители ОРДЛО, что, фактически, означает предоставляет им статус субъекта переговоров.
Политик напомнили, что именно РФ осуществляет временную оккупацию в ОРДЛО, и там, на местах, представители власти – это оккупационные органы РФ.
“Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства”, – сделали акцент нардепы.
Стоит отметить, что такой же текст на своих страницах опубликовали нардепы Андрей Мотовиловец, Гео Лерос, Егор Чернев, Никита Потураев, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин.
- Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверяет, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.