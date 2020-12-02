Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.

Так, 55% респондентов заявили, что готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (а 40% – не готовы).

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку существенно меньше – 35%. При этом 57% опрошенных сообщили, что не будут делать вакцинацию в таком случае.

“Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева”, – отметили социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как ранее сообщал заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, договоренность в рамках механизма COVAX предусматривает выделение бесплатно 8 млн доз вакцины для Украины. Поскольку необходимо будет двукратное введение вакцины, то 8 млн доз хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

В портфель механизма COVAX сегодня включены вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Кроме того, Украина планирует дополнительно закупить вакцину по специальной цене. По словам Ляшко, ориентировочная стоимость одной дозы вакцины от коронавируса COVID-19 для Украины (в рамках механизма COVAX) составит 7 долларов. Курс вакцинации, состоящий из двух доз, будет стоить 14 долларов.

В компании Moderna, в свою очередь, заявили, что стоимость одной дозы их вакцины против COVID-19 будет колебаться от $25 до $37.

Как сообщает агентство ВВС, вакцина от американской компании Pfizer может стоить около $20, а оксфордская вакцина от компании AstraZeneca – около $4.