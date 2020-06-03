58 депутатов Верховной Рады 29 мая обжаловали в Конституционном Суде право Президента Украины назначать директора Государственного бюро расследований, которое прописано в профильном законе.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Депутаты заявили, что закон наделяет Президента Украины дополнительными полномочиями, не предусмотренными Конституцией, среди которых назначение и увольнение директора ГБР, определение организационной структуры Бюро, назначение членов конкурсной комиссии и утверждение положения о совете общественного контроля.

По мнению авторов представления, благодаря этим полномочиям ГБР опосредованно подчиняется Президенту, что создает угрозу независимости правоохранительного органа, приводит к концентрации исполнительной власти у президента Украины и его конкуренции с органами исполнительной власти.

“Фактически это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется Президенту Украины”, – говорится в представлении.

Депутаты также решили обжаловать статью 1, где ГБР названо государственным правоохранительным органом, а не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность.

Под представлением подписались в основном представители фракции ОПЗЖ, а также члены “Батькивщины” и отдельные внефракционные депутаты.