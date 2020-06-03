Об этом сообщила пресс-служба суда.
Депутаты заявили, что закон наделяет Президента Украины дополнительными полномочиями, не предусмотренными Конституцией, среди которых назначение и увольнение директора ГБР, определение организационной структуры Бюро, назначение членов конкурсной комиссии и утверждение положения о совете общественного контроля.
По мнению авторов представления, благодаря этим полномочиям ГБР опосредованно подчиняется Президенту, что создает угрозу независимости правоохранительного органа, приводит к концентрации исполнительной власти у президента Украины и его конкуренции с органами исполнительной власти.
“Фактически это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется Президенту Украины”, – говорится в представлении.
Депутаты также решили обжаловать статью 1, где ГБР названо государственным правоохранительным органом, а не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность.
Под представлением подписались в основном представители фракции ОПЗЖ, а также члены “Батькивщины” и отдельные внефракционные депутаты.
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