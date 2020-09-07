Covid-19 Украина

обновлено 07.09.2020 в 13:02

Всего:

138068(+2174)

Болеют:

72585(+2174)

Выздоровели:

62606(+379)

Умерло:

2877(+31)

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58 % украинцев не видят угрозы в эпидемии коронавируса

58% украинцев считают, что лично для них эпидемия коронавируса не представляет угрозы.

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:54

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.

В частности, скорее не угрожающей эпидемию считают 34 % респондентов, а вовсе не угрожающей – 24 %.

При этом, 40 % украинцев считают, что эпидемия коронавируса представляет угрозу. Среди них 14 % заявили, что инфекция очень угрожающая.

Кроме того, по данным опроса, 72 % украинцев всегда носят маску в общественных местах, а 6 % этого никогда не делают. Иногда маску надевают 21 % опрошенных.

Следует отметить, что в последние недели в Украине почти ежедневно фиксируют рекордное количество больных коронавирусом. В частности, на прошлой неделе рекорды были зафиксированы в среду, 2 сентября, в пятницу, 4 сентября, и в субботу, 5 сентября.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 сентября, в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62606, умерли 2877.

Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2 процентов при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12 процентов.

 

Теги: Коронавирус, опитування, українці, социология, статистика

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