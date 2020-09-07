58 % украинцев не видят угрозы в эпидемии коронавируса

58% украинцев считают, что лично для них эпидемия коронавируса не представляет угрозы.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.

В частности, скорее не угрожающей эпидемию считают 34 % респондентов, а вовсе не угрожающей – 24 %.

При этом, 40 % украинцев считают, что эпидемия коронавируса представляет угрозу. Среди них 14 % заявили, что инфекция очень угрожающая.

Кроме того, по данным опроса, 72 % украинцев всегда носят маску в общественных местах, а 6 % этого никогда не делают. Иногда маску надевают 21 % опрошенных.