58 % украинцев не видят угрозы в эпидемии коронавируса

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.
В частности, скорее не угрожающей эпидемию считают 34 % респондентов, а вовсе не угрожающей – 24 %.
При этом, 40 % украинцев считают, что эпидемия коронавируса представляет угрозу. Среди них 14 % заявили, что инфекция очень угрожающая.
Кроме того, по данным опроса, 72 % украинцев всегда носят маску в общественных местах, а 6 % этого никогда не делают. Иногда маску надевают 21 % опрошенных.
Следует отметить, что в последние недели в Украине почти ежедневно фиксируют рекордное количество больных коронавирусом. В частности, на прошлой неделе рекорды были зафиксированы в среду, 2 сентября, в пятницу, 4 сентября, и в субботу, 5 сентября.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 сентября, в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62606, умерли 2877.
Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2 процентов при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12 процентов.
- В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.