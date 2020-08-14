Сейчас большую роль в популяризации здорового образа жизни играют фитнес-тренды. Заниматься спортом и следить за здоровьем стало модно.

Эксперты клуба “5 Элемент” подготовили для вас 6 тенденций в фитнесе, на которые нужно обратить внимание. Возможно, они станут для вас мотивацией записаться, например, в фитнес клуб с бассейном киев.

Групповые тренировки

Стретчинг, пилатес, сайкл, скай джампинг и другие групповые занятия есть практически в каждом фитнес-клубе.

Их популярность обусловлена несколькими причинами:

социальный аспект. Люди знакомятся, создают чаты в соцсетях, отмечают вместе праздники, становятся друзьями по спорту;

доступность. Как правило, групповая тренировка по абонементу обходится дешевле, чем персональное занятие тренером;

мотивация. Занятия в группе, когда ты видишь результат других людей, а тренер говорит: “Еще 30 секунд терпим в планке” для многих более результативны.

Йога HIIT

Трендовая разновидность “гибридного” фитнеса соединила динамические асаны йоги и интенсивную интервальную тренировку.

Ранее были популярны такие комбинации: йогалатес (йога и пилатес) и аква зумба.

Кроссфит

Кроссфит, или как его называют, функциональная тренировка оказала особое влияние на развитие фитнес-индустрии. Спортсмены оценили эффективность таких занятий, которые помогают быстро сбросить вес и стать сильнее.

Во время тренировки задействованы все группы мышц, которые активно участвуют в повседневных занятиях каждого человека.

Home Fitness

Домашние тренировки теперь проходят абсолютно иначе, благодаря мобильным фитнес-приложениям и стримам в прямом эфире. Плюс инновационное умное оборудование (тренажеры) делают занятия дома довольно продуктивными.

Для людей с плотным рабочим графиком, которым далеко и долго добираться в фитнес клуб, возможность потренироваться дома имеет массу преимуществ.

Отказ от мяса

Ранее веганские и вегетарианские блюда были, скорее, альтернативным питанием по состоянию здоровья или глубокому убеждению: “Не убий животное”.

Сейчас все больше людей переходит на растительную пищу из других соображений. И это становится частью фитнес-индустрии, поскольку элитные клубы, такие как “5 Элемент” в Киеве имеют фитнес-бары и рестораны, где подают здоровую вкусную пищу.

Эксперты прогнозируют, что к 2040 году 40% населения планеты добровольно откажется от мяса.

Смарт-гаджеты

Умные помощники для тренировок – смарт-часы, фитнес-браслеты еще больше мотивируют заниматься спортом. Ведь они все фиксируют: сколько шагов прошел, сколько калорий сжег. С ними легче рассчитать результат от занятий спортом и контролировать состояние здоровья во время интенсивной тренировки, когда рядом нет фитнес-инструктора.