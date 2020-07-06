Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День жареной курицы, в Казахстане – День столицы, в Перу – День учителя, в Малави – День независимости, в Чили – День посадки деревьев, в Финляндии – Праздник Лета и Поэзии или День Эйно Лейно, в Южном Судане – День матери, в Таиланде – Начало буддийского поста, в Чехии – День памяти Яна Гуса, в Испании – Фестиваль Сан-Фермин, на Коморских островах – День независимости, в Литве – День государственности, в Гайане – День Карибского сообщества. 6 июля — день рождения Далай-ламы XIV.
Памятные даты 6 июля
В 1785 году по предложению Томаса Джефферсона Конгресс Соединенных Штатов провозгласил доллар основной денежной единицей.
В 1885 году во Франции на человеке испытали вакцину против бешенства.
В 1928 году в Нью-Йорке провели первый в мире полностью озвученный киносеанс.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь сегодня чтит память мученицы Агриппины Римляныни. Еще день назвали Купальницей, так как издавна было принято в этот день массово купаться.
На Агриппину умываются росой. На окна и порог клали крапиву, чтобы нечистая сила не проникла в дом.
Приметы
- Соловей не поет – пора ячмень собирать;
- В день праздника в баньке попариться – здоровье обрести;
- Большая роса на Ивана – будет урожай огурцов и орехов:
- Дождливый день – на неурожай;
- Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды;
- Если сегодня посадить репу – будет богатый урожай.
В этот день нельзя
Оставаться в одиночестве;
Одалживать деньги или подбирать их на улице.