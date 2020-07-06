Сегодня, 6 июля, на большей части территории Украины будет сухая и солнечная погода - температура поднимется до +38 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ивано Франковской областях. Там температура днем будет колебаться от +29 °C до +32 °C. На остальной территории страны – без осадков. Температура в центре от +30 °C до +34 °C, на востоке и юге – до +38 °C.

6 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.