Сегодня, 6 января, православные и греко-католики отмечают Сочельник, или Святвечер, предшествующий празднику Рождества Христова.

#Буквы рассказывают о Рождестве и предлагают ознакомиться с традициями и приметами праздника.

Согласно украинской традиции, вечером 6 января принято навещать своих родителей и крестных. Кроме того, на Святвечер ходят колядовать.

Сочельник — это завершающий день Рождественского поста.Свое название он получили, потому что в этот день принято есть сочиво (кутю). Блюдо готовится из макового или миндального молока, которое смешивают с медом, и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Также сюда добавляют целые или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертого мака.

С кути начинается трапеза как в Рождественский, так и в Крещенский сочельник.

Раньше кутю называли “богатой”, так как, кроме нее, готовили еще 11 постных блюд: борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар – в честь 12-ти учеников Христа.

Символом Рождества является елка, украшенная Вифлеемской звездой на верхушке. Саму елку украшают сладостями для детей, а под нее кладут подарки. Кроме того, в некоторых регионах Украины есть традиция украшать стол Дидухом.

Дидух – это аутентичный украинский символ Рождества. Это сноп пшеницы или овса специальной формы: с тремя, пятью или семью ногами. Он является символом урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода.

Дидух, согласно традициям, заносится в дом с появлением на небе первой звезды 6 января и ставится в углу.

В Рождественский сочельник после утренней службы многие верующие не едят вовсе “до первой звезды” – эта традиция связана с преданием о появлении на небе Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

Есть мясо, рыбу и молочные продукты тем, кто придерживался поста, можно с началом Рождества – 7 января.

На этот день, согласно поверьям, существует ряд примет:

если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья прибавится;

нельзя уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам;

на Святой вечер ткать — несчастью угождать.

Кроме того, по многим признакам судили и о будущем урожае:

ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле;

звезды в небе предвещали большой урожай черники;

иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба;

черные тропинки на снегу — урожай гречки.

В преддверии Рождества девушки гадают. Хотя, стоит отметить, что с христианством это не имеет ничего общего, так как гадания – это грех.

Считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. При этом все загаданное на Рождество обязательно должно быть добрым.

Одно из наиболее популярных гаданий в Рождественский сочельник – это гадание на зеркалах, когда из двух зеркал, поставленных друг против друга, делается коридор. Гадающая девушка в полной темноте зажигает две свечи по краям зеркального коридора и внимательно вглядывается в отражение, в котором она должна увидеть своего суженого.

Также девушки бросают за забор обувь и смотрят, куда направлен носок. В какую сторону он смотрит, оттуда и ждать жениха.

А еще девушки выходили на улицу, чтобы узнать имя суженого. Для этого они спрашивали первого встречного, как его зовут. Считается, что такое же имя будет носить и будущий муж девушки.