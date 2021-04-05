Завтра, 6 квітня, у значній частині Європи очікується холодна погода, в багатьох країнах йтиме сніг та мокрий сніг. В Україні найхолодніше буде у західній частині.

Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

“6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ​​ожидается + 3-8 °C, местами от 0 °C до + 3 °C. В Карпатах до -3-8 °C.

Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой (см. Карту 1) – поэтому именно отсюда пока побудет теплее погода, завтра на Востоке, Юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается от +9 °C до +13 °C”, – отметила синоптик.

По ее словам, завтра в западных областях Украины прогнозируется мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях – периодически небольшой дождь.

На остальной территории Украины – без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве во вторник будет теплая погода, в течение дня предполагается до + 13 °C.