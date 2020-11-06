В пятницу, 6 ноября, в Украине отмечают День освобождения Киева от фашистов во время Второй мировой войны, а под эгидой ООН - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

#Буквы собрали интересные факты об этих и других праздниках.

В Украине 6 ноября отмечают День освобождения Киева. Во время Второй мировой войны город с осени 1941-го года был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За время оккупации в городе было уничтожено более 100 тысяч киевлян и военнопленных. После двух лет оккупации силами войск 1-го Украинского фронта началась освободительная операция.

В 2001 году Генеральная Ассамблея объявила 6 ноября каждого года Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. В организации заявляли, что ущерб, причиненный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государства и не только нынешнее поколения.

Также сегодня Международный день памяти животных погибших от рук человека. Только за последнее столетие таких окончательно вымерших видов животных можно насчитать несколько десятков одних только крупных позвоночных.

Еще 6 ноября Международный день саксофона. Бельгийский изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс показал миру первый саксофон в 1840 году, а теперь в день его рождения – 6 ноября 1814 года – отмечают праздник, посвященный самому романтическому музыкальному инструменту.

6 ноября – день, когда христиане обращаются к иконе Божией Матери “Всех скорбящих Радость”. В этот день принято посещать церковь и молиться иконе. Чаще всего женщины молятся о любви и семейном благополучии. Считается, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от проблем.

С этого дня начинались зимние посиделки девушек.

Посиделки начинались с “урочной” работы – каждой из девушек ее мать давала “урок”, то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни и начиналось веселье: игры, танцы, песни.

Приметы:

Если вы шли и ни с того ни с сего упали, то это хороший признак – предки верили, что это сулит долгую и счастливую жизнь.

Покупка/продажа будет выгодной, а вы получите истинное удовольствие от покупки.

Белая собака следует за вами по пути – к богатому, счастливой и беззаботной жизни круглый год.

Если вывести тараканов из дома – они еще долго не будут беспокоить вас.

Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.

Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно появится.

Что нельзя делать:

Строго запрещено ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки.

Кроме того, не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не нравятся. Существует поверье, что через еду они могут вас приворожить.

Именинники: Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Емельян, Евгений, Иларион, Ефрем, Кирилл, Максим, Ксения, Михаил, Мария, Сергей, Николай.

6 ноября – этот день в истории

1860 – Авраам Линкольн избран 16-м президентом США.

1916 – Жанетт Рэнкин, феминистка и пацифистка с большим стажем, из штата Монтана, стала первой женщиной, избранной в Конгресс США.

1943 – войска Первого Украинского фронта взяли Киев и Васильков.

1951 – начал работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории украинского телевидения.

1995 — выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Именинники 6 ноября

1494 – турецкий султан из династии Османов, муж Насти Лисовской (Роксоланы) Сулейман Великолепный.

1811 – украинский писатель Маркиян Шашкевич.

1814 – изобретатель саксофона Адольф Сакс.

1861 – канадский учитель физкультуры, автор игры в бейсбол Джеймс Нейсмит.

1880 – австрийский писатель и эссеист Роберт Музиль.

1988 – американская актриса Эмма Стоун.

1988 – австрийский певец, победитель “Евровидения 2014” Кончита Вурст.