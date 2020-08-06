В четверг, 6 августа, в мире вспоминают о ядерном взрыве в Хиросиме, отмечая Международный день "Врачи за мир". Также в этот день у католиков – Преображение Господне, а православные вспоминают святых Бориса и Глеба.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

6 августа в Боливии День независимости, в Аргентине – День ребенка, в России – День железнодорожных войск, на Ямайке также день независимости, а в ОАЭ – — Национальный праздник Восшествия (приход к власти правителя эмирата Абу-Даби шейха Зайда ан-Нахайяна — первого президента ОАЭ).

Годовщина трагедии в Хиросиме

6 августа 1945 года была совершена бомбардировка японского города Хиросима. Тогда на город американский бомбардировщик сбросил первую в мире ядерную бомбу.

Ежегодно, в связи с этой датой, отмечается День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

В тот день погибли или пропали без вести свыше 200 тысяч человек. Около 160 тысяч людей пострадали из-за воздействия радиоактивного излучения.

День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в календаре ООН назван Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия. Ежегодно множество противников ядерного вооружения собирается на общественные акции и митинги.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью “Спите спокойно – ошибка не повторится”.

Международный день “Врачи мира за мир”

Инициатором праздника стало международное движение работников здравоохранения “Врачи мира за предотвращение ядерной войны”. Этот день – продолжение памяти о трагических событиях в Хиросиме.

Организацию “Врачи мира за предотвращение ядерной войны” во Франции основали в декабре 1980 года американский кардиолог Бернард Лаун и советский кардиолог, будущий министр здравоохранения СССР Евгений Чазов. Она объединяет врачей, студентов-медиков и других работников здравоохранения по всему миру, которые стремятся создать более мирный и безопасный мир, свободный от угрозы ядерного уничтожения.

За свои усилия в области предотвращения ядерного конфликта и поощрения ядерного разоружения организация была отмечена премией ЮНЕСКО за воспитание в духе мира в 1984 году и Нобелевской премией мира в 1985 году.

Преображение Господне

6 августа католическая церковь празднует Преображение Господне. Это событие описано во всех Евангелиях. Согласно Библии, Иисус позвал некоторых из своих учеников на гору для молитвы. Там он “преобразился”, и ученики смогли увидеть Христа в том обличие, в котором он будет на небесах.

Это произошло на горе Фавор в присутствии Петра, Иоанна и Иакова.

В момент преображения лицо Иисуса излучало свет, а одежды сделались ослепительно белыми. Вместе с Иисусом ученики видели двух пророков Ветхого Завета — Моисея и Илию. Все время они беседовали втроем, а ученики за этим наблюдали.

Христос показал все это ученикам, чтобы они не колебались в вере в Него, ведь знал – скоро Ему надлежит пострадать, быть распятым и в третий день воскреснуть.

Сам праздник Преображения отмечается Восточной Церковью с 4 века. В календарь Западной Церкви он был введен папой Каликстом III в 1457 году. Православные христиане будут отмечать Преображение только через две недели – 19 августа.

Православные праздники 6 августа

Князей Бориса и Глеба, которые после крещения получили новые имена, Роман и Давид, называют первыми святыми, канонизированными как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.

Братья родились незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Оба брата старались жить праведно и благочестиво.

Но против Бориса и Глеба был настроен их родственник – Святополк. Он не верил в искренность намерений братьев, их святую жизнь и веру в христианского Бога. Чтобы избавить от возможных конкурентов на киевский престол – он принял решение убить их.

Народ и войско были на стороне Бориса, потому это еще больше рассердило Святополка. Он приказал подослать к Борису убийц, пока тот спал. Бориса об этом предупредили, но он не сбежал, а с готовностью встретил смерть. Когда н утром молился в своем шатре – его убили.

После смерти Бориса Святополк взялся за Глеба. Он вызвал его к себе, а сам отправил ему на встречу дружинников, с приказом убить. Глеб понимал, что едете на верную смерть, но предпочел умереть, недели нарушать мир в сердце и конфликтовать со Святополком.

Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти.

Празднования в честь святых Бориса и Глеба совершаются три раза в год: 15 мая — перенесение их мощей в новую церковь-усыпальницу в 1115 году, выстроенную князем Изяславом Ярославичем в Вышгороде, 6 августа — празднование обоим святым и 18 сентября — память князя Глеба.

Приметы на Бориса и Глеба: что нельзя делать

В народе говорили: “Борис и Глеб – поспел хлеб”. Из уважения к святым в поле старались не выезжать и не браться за полевые работы. Существует поверье, что 6 августа гроза копны сена жжет.

Селяне обращались к святым братьям, прося у них помощи в уборке хлеба. Еще в этот день было принято заготавливать березовые веники для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Южный ветер – к ненастью.

Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.

Роса до полудня – будет гроза.

С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Чайки на воду часто садятся – будет дождь.

Тепло и солнечно – зима будет холодной.

Если полнолуние – нельзя рубить лес для постройки дома.

6 августа: этот день в истории

1492 — одна из каравелл Христофора Колумба уже на третий день пути потеряла свой руль, из-за чего экспедиция задержалась в Тенерифе.

1496 — Бартоломео Колумб основал г. Санто-Доминго — столицу Доминиканской Республики.

1517 — Франциск Скорина в Праге издает кириллическим шрифтом «Псалтырь», первую белорусскую печатную книгу.

1810 — в США проведена перепись населения, показавшая, что в стране проживает 7 239 881 человек.

1889 – проведен последний бой боксеров без перчаток.

1889 – в Лондоне открыт отель “Савой”, первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.

1890 — убийца Уильям Кеммлер (William Kemmler) стал первым казнённым на электрическом стуле (Нью-Йорк).

1929 — в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения.

1932 – открылся первый Венецианский кинофестиваль.

1945 — американская атомная бомбардировка японского города Хиросима.

1962 — Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве Британской колонии.

1965 — в Англии выпущен пятый альбом The Beatles “Help!”.

1973 — американская авиация “по ошибке” бомбила ряд мирных деревень Лаоса, из-за чего погибли сотни жителей.

1981 — в США все бастующие авиадиспетчеры были уволены после того, как они не выполнили распоряжение президента страны вернуться на рабочие места.

2012 — марсоход “Кьюриосити” совершил удачную посадку на Марс.

2014 — по указу президента России Владимира Путина были введены продовольственные контрсанкции (запрет на ввоз из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в Россию рыбы, мяса, овощей и фруктов).

Именинники 6 августа

1644 — Луиза де Лавальер, герцогиня де Лавальер и де Вожур, фаворитка Людовика XIV.

1789 — Илья Буяльский, придворный хирург, бальзамировщик высочайших особ.

1881 — Александр Флеминг, шотландский бактериолог, первым обнаруживший антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии (1945).

1992 — Хань Цун, китайский фигурист, выступающий в парном катании, неоднократный чемпион мира и четырёх континентов.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Анатолий, Афанасий, Борис, Роман, Глеб, Давид, Иван, Николай, Христина (Кристина).