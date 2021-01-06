6 января в мире отмечают День яблони и Всемирный день детей-сирот войны.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День объятий День песочного печенья, День бобов, День технологий, в Ирландии – Маленькое Рождество, в Германии, Испании – День трех королей, на Ямайке – День Марун, в Индии – Путрада Экадаши, в Лаосе – День Патет Лао, в Италии – день Бефаны, в Болгарии – Иордан день.

Этот день в истории:

1681 – первое описание матча по боксу, который состоялся в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльського.

1838 – в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуелла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе продемонстрировали свой первый телеграф

1846 – в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый “Завет”.

1870 – открытие Венской филармонии.

1912 – Альфред Вегенер представил теория дрейфа материков.

1919 – нота-ответ Совнаркома России на ноту правительства УНР по поводу военной агрессии Советской России против УНР: “Советская Россия не воюет против УНР и российских войск (Красной армии) в Украине нет”.

1928 – река Темза, вышедшая из берегов, затопила некоторые районы Лондона. 14 человек погибли, водой были залиты подвалы в Вестминстере, ров Тауэр, в галерее Тейт были повреждены 12 картин. Лондон остался без телефонной связи.

1939 – немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.

1975 – на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра “Wheel of Fortune”, известная как “Поле чудес”.

1978 – Правительство Соединенных Штатов вернул Венгрии одну из ее реликвий – корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен Второй мировой войны.

1992 – Республика Бурунди и Республика Джибути признали независимость Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.

1994 – в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.

2015 – Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир – за искажение информации о событиях в Украине.

2019 – Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

Какой сегодня церковный праздник:

6 января – православный Рождественский сочельник, канун Рождества по Юлианскому календарю. С появлением на небе первой звезды, которая когда-то давно сообщила волхвам о рождении Спасителя, можно садиться за стол в кругу семьи. На столе должно быть 12 постных блюд. С наступлением 7 января, после полуночи – на стол разрешается ставить и мясные блюда.

Что сегодня нельзя делать:

В Сочельник нужно обязательно попросить прощения у людей, которых оскорбили, а также простить всех своих врагов.

Приметы на 6 января:

день ясный – родят и овощи, и пшеница;

много звезд на небе – к хорошему урожаю черники;

иней и глубоко промерзла земля – ​​год будет хлебный;

черные тропы на снегу – к урожаю гречихи.

Именины сегодня празднуют Евгения, Клавдия, Артем, Николай и Сергей.