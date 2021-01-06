Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День объятий День песочного печенья, День бобов, День технологий, в Ирландии – Маленькое Рождество, в Германии, Испании – День трех королей, на Ямайке – День Марун, в Индии – Путрада Экадаши, в Лаосе – День Патет Лао, в Италии – день Бефаны, в Болгарии – Иордан день.
Этот день в истории:
1681 – первое описание матча по боксу, который состоялся в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльського.
1838 – в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуелла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе продемонстрировали свой первый телеграф
1846 – в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый “Завет”.
1870 – открытие Венской филармонии.
1912 – Альфред Вегенер представил теория дрейфа материков.
1919 – нота-ответ Совнаркома России на ноту правительства УНР по поводу военной агрессии Советской России против УНР: “Советская Россия не воюет против УНР и российских войск (Красной армии) в Украине нет”.
1928 – река Темза, вышедшая из берегов, затопила некоторые районы Лондона. 14 человек погибли, водой были залиты подвалы в Вестминстере, ров Тауэр, в галерее Тейт были повреждены 12 картин. Лондон остался без телефонной связи.
1939 – немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.
1975 – на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра “Wheel of Fortune”, известная как “Поле чудес”.
1978 – Правительство Соединенных Штатов вернул Венгрии одну из ее реликвий – корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен Второй мировой войны.
1992 – Республика Бурунди и Республика Джибути признали независимость Украины.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.
1994 – в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.
2015 – Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир – за искажение информации о событиях в Украине.
2019 – Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.
Какой сегодня церковный праздник:
6 января – православный Рождественский сочельник, канун Рождества по Юлианскому календарю. С появлением на небе первой звезды, которая когда-то давно сообщила волхвам о рождении Спасителя, можно садиться за стол в кругу семьи. На столе должно быть 12 постных блюд. С наступлением 7 января, после полуночи – на стол разрешается ставить и мясные блюда.
Что сегодня нельзя делать:
В Сочельник нужно обязательно попросить прощения у людей, которых оскорбили, а также простить всех своих врагов.
Приметы на 6 января:
- день ясный – родят и овощи, и пшеница;
- много звезд на небе – к хорошему урожаю черники;
- иней и глубоко промерзла земля – год будет хлебный;
- черные тропы на снегу – к урожаю гречихи.
Именины сегодня празднуют Евгения, Клавдия, Артем, Николай и Сергей.