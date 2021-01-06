Сегодня, 6 января, православные и греко-католики празднуют Сочельник. С наступлением первой звезды на небе семьи собираются за столом.

Об этом рассказывают #Буквы.

По украинской традиции, вечером 6 января принято посещать своих родителей и крестных. А еще в Сочельник ходят колядовать.

Сочельник – это завершающий день Рождественского поста. Свое название он получил, потому что в этот день принято есть сочиво (кутью). Блюдо готовят из макового или миндального молока, которое смешивают с медом, и каши из пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Также сюда добавляют цели или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертый мак.

Первым блюдом, которое пробуют за столом, должен быть именно кутья.

Ранее кутью называли “богатой”, ибо кроме нее готовили еще 11 постных блюд: борщ, рыбу, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар – в честь 12-ти учеников Христа.

Еще на стол принято класть немного соломы – это символ яслей, в которых родился Спаситель. В некоторых регионах Украины есть традиция украшать стол дидухом.

Дидух – это аутентичный украинский символ Рождества. Это сноп пшеницы или овса специальной формы: с тремя, пятью или семью ногами. Он является символом урожая, согласия, богатства, бессмертия предков, оберега рода.

Дидух заносятья в дом с появлением на небе первой звезды 6 января и ставят в углу.

В этот день после утренней службы многие верующие не едят совсем “до первой звезды” – эта традиция связана с преданием о появлении на небе Вифлеемской звезды, сообщила о рождении Христа.

Есть мясо, рыбу и молочные продукты тем, кто соблюдал пост, можно с началом Рождества – 7 января.

Накануне Рождества девушки гадают. Но стоит помнить, что к христианству это не имеет никакого отношения, ведь гадание – это грех.

Наши предки верили, что на Рождество небесные исполняют все задуманное.

В Рождественский сочельник девушки гадали на зеркалах, когда из двух зеркал, поставленных друг против друга, делают коридор. Девушка, гадает в полной темноте, зажигает две свечи по краям зеркального коридора и внимательно вглядывается в отражение, в котором она должна увидеть своего суженого.

Также девушки бросают за забор обувь и смотрят, куда направлен носок. В какую сторону он смотрит, оттуда и ждать жениха.

А еще девушки выходили на улицу, чтобы узнать имя суженого. Для этого они спрашивали первого, кого встретят, как его зовут. Считается, что такое же имя будет носить и будущий муж девушки.

В Украине существует замечательная традиция колядования – дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам добра и согласия.