Министры иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сделали совместное заявление к годовщине депортации крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

“76 лет назад, 18 мая 1944 года советскими карательными органами осуществлено преступную депортацию крымскотатарского народа с территории его исторического проживания – Крым, – в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации”, – сказано в заявлении.

При этом в заявлении подчеркивается, что трагедия крымскотатарского народа снова повторилась в 2014 году в результате незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

“Не случайно Россия, которая глорифицирует сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать в материковую Украину”, – написано в заявлении.

Государства выражают поддержку народу крымских татар в борьбе за их права и призывают Россию прекратить нарушать фундаментальные принципы международного права и выполнить требования резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.