Президент Дональд Трамп превратил свои первые дебаты с соперником-демократом Джо Байденом в катастрофу. Он запугивал, перебивал и запутывал свои слова в течение 90-минутных дебатов. Трамп постоянно прерывал Байдена и модератора Fox News Криса Уоллеса. Он проигнорировал важные вопросы и политические аргументы Байдена, а вместо этого постоянно упоминал скандал с сыном Байдена - Хантером.

Телеканал CNN сделал несколько выводов из состоявшихся дебатов.

Когда Трамп прерывал Байдена, то последний называл его “клоуном”, “расистом” и “худшим президентом в истории Америки”. Байден раскритиковал Трамп за то, как он справился с пандемией коронавируса, его неспособность разработать план здравоохранения и его реакцию на протесты по поводу расовой несправедливости.

Модератор Уоллес много раз безуспешно пытался восстановить контроль над дискуссией.

Когда Трамп пожаловался, что только ему делают замечания, Уоллес парировал: “Откровенно говоря, вы больше мешаете”.

Трамп, который проигрывает Байдену в опросах, приложил мало усилий, чтобы достучаться до избирателей.

Выводы из президентских дебатов:

Трамп не осуждает сторонников превосходства белых

Во время блока дебатов, посвященных расовым взаимоотношениям, протестам, насилию и охране правопорядка, Трамп попытался поймать Байдена на жестоких и деструктивных элементах относительно протестов, которые прокатились Америкой этим летом – поводу убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте, Брионны Тейлор в Кентукки и других. Стоит отметить, что Байден неоднократно осуждал насилие.

Трамп также заявил, что пригороды Америки, которые склонились в пользу демократов за время его пребывания в должности, “исчезнут”, если будет избран Байден.

“Он не узнал бы пригород, если бы не свернул не туда”, – парировал Байден. Он сказал, что борьба Трампа с пандемией и климатом нанесли ущерб пригородам.

Обсуждение темы закончилось тем, что Трамп категорически отказался осудить превосходство белых, когда об этом попросили Уоллес и Байден.

“Верховный главнокомандующий отказался осуждать превосходство белых на мировой арене перед моими детьми, перед всеми семьями, и ему была предоставлена ​​возможность несколько раз осудить превосходство белых”, – сказал Ван Джонс, политический обозреватель CNN.

Неоднократно и прямо Байден называл Трампа расистом.

Оспаривание выборов

На фоне шквала дезинформации и лжи о голосовании по почте Трамп не смог прямо ответить на один вопрос: будет ли он поощрять своих сторонников к миролюбию, если результаты выборов не ясны.

“Я призываю своих сторонников участвовать в опросах и очень внимательно следить за ними”, – сказал Трамп, когда его спросили, что он скажет своим сторонникам после 3 ноября (дня выборов).

Также Трамп заявил, что он не поддержит результат выборов при определенных обстоятельствах. “Если я увижу, как манипулируют десятками тысяч бюллетеней, я не смогу согласиться с этим”, – сказал Трамп.

Что угодно, только не коронавирус

CNN считает, что у Трампа есть важная стратегия в последние дни кампании – это отвлечение внимания от пандемии коронавируса, ведь избиратели считают, что президент с ней плохо справлялся.

Джо Байден время от времени возвращал тему коронавируса в дискуссию, но дебаты переросли в споры и препирательства.

Трамп открыто заявил, что процесс вакцинации носит политический характер, высмеял Байдена за то, что он носил маску, и заявил, что гипотетический президент Байден справился бы еще хуже.

Обсуждение Верховного суда

Главный вопрос на Капитолийском холме сейчас – выдвижение Трампом Эми Кони Барретт на место судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла недавно.

Но хотя дебаты начались с вопросов о Верховном суде, дискуссия превратилась в хаос, поскольку Трамп прервал ответы Байдена.

“Ты заткнешься, мужик?”

Байден в основном отвечал на перебивание со стороны Трампа закатыванием глаз, покачиванием головы, улыбкой и комментариями типа “Давай, дружище”. Байден никогда не выходил из себя.

Но уже через 18 минут после начала дебатов, когда Байден отвечал, а Дональд Трамп его всячески перебивал, лидер демократов, не выдержав, сказал: “Ты заткнешься, мужик?”

“Ты худший президент в Америке. Давай”, – сказал Байден позже, когда обсуждались налоги и экономика.

“С этим клоуном сложно что-то сказать”, – сказал Байден.

Семейные ценности

Трампу потребовалось около 45 минут, чтобы поднять вопрос о Хантере Байдене – сыне кандидата в президенты.

Трамп и его союзники неоднократно делали необоснованные и ложные заявления о том, что бывший вице-президент и его сын замешаны в коррупционном скандале в Украине.

Республиканцы в какой-то момент считали, что эта тема будет доминировать в кампании, но пандемия, экономический спад не позволили это сделать.

Тем не менее на ворос Трампа Байден прямо опроверг, что его сын совершил правонарушение, когда работал в совете директоров украинской энергетической компании.

Но Трамп продолжал возвращаться к этому вопросу.

Еще дональд Трамп поднял вопрос наркозависимости Хантера Байдена, на что Байден ответил: “У моего сына была проблема с наркотиками, но он преодолел ее, и я горжусь им”.

Этот личный момент был мощным и мог установить связь между Байденом и миллионами американцев, семьи которых столкнулись с наркотической и алкогольной зависимостью.