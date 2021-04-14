Про це свідчить інформація на сайті компанії.

У рейтингу компанії Henley & Partners паспорти різних країн розташовані відповідно до рівня свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила понад 200 країн і територій, ранжирує їх за кількістю країн безвізового в’їзду.

Українці на сьогодні без візи (або отримавши її після приїзду) можуть відвідати 136 країн. Тож Україна посідає 35 місце у рейтингу, поступаючись Парагваю та Панамі і випереджаючи Перу та Сербію.