Про це свідчить інформація на сайті компанії.
У рейтингу компанії Henley & Partners паспорти різних країн розташовані відповідно до рівня свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила понад 200 країн і територій, ранжирує їх за кількістю країн безвізового в’їзду.
Українці на сьогодні без візи (або отримавши її після приїзду) можуть відвідати 136 країн. Тож Україна посідає 35 місце у рейтингу, поступаючись Парагваю та Панамі і випереджаючи Перу та Сербію.
Ще в жовтні Україна із показником 129 країн мала 41 місце в рейтингу. Нинішнє місце — рекорд для України. 15 років тому країна обіймала 64-те місце в рейтингу.
Крім цього, Україна випереджає всі пострадянські країни, виключення — країни Балтії. Литва на 10-му місці, а Латвія і Естонія — на 11-му.
Лідери рейтингу за пів року не змінилися, але покращили свої позиції. Це Японія (193), Сингапур (192), Південна Корея та Німеччина (191).
На останніх місцях — Афганістан (26), Ірак (28), Сирія (29), Пакистан (32), Ємен (33) та Сомалі (34).
- За підсумками 2019 року Україна посіла 43 місце в рейтингу, втративши дві позиції.