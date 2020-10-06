Во вторник, 6 октября, в мире отмечают День охраны мест и обитания и День церебрального паралича. В то же время православные христиане чтят память сразу же нескольких святых в этот день.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

6 октября в США День оранжевого вина, День тренера, День “Приди и возьми это”, День благодарности большим размерам, Немецко-американский день, День лапши, День барсука, День безумного шляпника, в Казахстане – День аудитора и бухгалтера, в Шри-Ланке – День учителя, в Туркменистане – День поминовения, на Кубе – День жертв государственного терроризма, в Египте – День вооруженных сил, в Беларуси – День архивиста, в Венгрии – День памяти жертв Арада, в Словакии – День жертв Дукельского перевала.

Также в этот день отмечают несколько событий всемирного масштаба.

Всемирный день охраны мест обитания (World Hospice and Palliative Care Day) – экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли.

Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day) отмечается каждую первую среду октября начиная с 2012 года.

Православные праздники 6 октября

Православные христиане 6 октября празднуют день зачатия Иоанна. Его мать, Елисавета, была родственницей Девы Марии, матери Иисуса Христа, узнав о беременности которой пришла ее навестить.

Когда Елисавета услышала приветствие Девы Марии, то в ее утробе затрепетал малыш и вскоре на свет появился Иоанн. Еще будучи у матери под сердцем, он предсказал рождение Спасителя – через полгода после этого радостного события, родился Иисус Христос, которого позже Предтеча крестил в водах Иордана.

Приметы 6 октября: что нельзя делать

Обычно этот день выдавался довольно холодным, и по большей части именно 6 октября начинали топить печи.

Говорили, что в этот день обязательно нужно утеплить дом, протопить дом, заготовить дрова на зиму.

6 октября гадали на свою судьбу. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Затем приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода с полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.

Был распространен обычай 6 октября выпекать так называемые наливушки. Для этого мыли картошку и смешивали ее с яйцом и молоком. Далее выливали на ржаную лепешку и немного сворачивали по краям.

Приметы:

Мало грибов и много орехов – жди суровой зимы.

Сорняк высокий – снега зимой будет много.

В этот день слышать крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние погоды.

Что нельзя делать:

В этот день свои беды перечислять нельзя, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придется снова пережить – накличешь.

Перечислять деньги в кошельке и мелкие монеты нельзя. Считается, что это тоже может стать причиной дальнейших проблем с деньгами в ближайшем месяце.

Не рекомендуется транжирить ресурсы – ни энергетические, ни материальные. В противном случае они начнут иссякать с устрашающей скоростью.

Именинники: Артур, Роксолана, Ираида, Антон, Иван, Иосиф.

6 октября: этот день в истории

1701 – Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.

1769 – английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1889 – в Париже открыто кабаре “Мулен Руж”.

1927 – в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма “Певец джаза”.

2010 – день рождения Instagram.

6 октября: кто родился в этот день

1459 – Мартин Бехайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель первого глобуса.

1732 – Невил Маскелайн, английский астроном, измеривший расстояние от Земли до Солнца.

1881 – Иван Кочерга, украинский драматург.

1906 – Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница кинопремии “Оскар”.

1963 – Элизабет Шу, американская киноактриса.