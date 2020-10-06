Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

22-й саммит между Европейским союзом и Украиной – это первый двусторонний саммит, который пройдет в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

Это также первый двусторонний саммит Украина-ЕС с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла, который будет представлять Европейскую комиссию. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский

Программа саммита следующая:

социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны ЕС;

следующие шаги в реализации Соглашения об ассоциации, включая его углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли;

состояние реформ в Украине.

Лидеры также обсудят военный конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и дальнейшие региональные и внешнеполитические вопросы.

Сначала саммит планировался на 1 октября, но его пришлось перенести из-за смещения сроков саммита лидеров ЕС.

По данным издания “Европейская правда”, на саммите лидеры ЕС планируют поставить вопрос верховенства права в Украине.

“Вы знаете, что меморандум о макрофинансовой помощи предусматривает изменение законодательства о судебной реформе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также мы будем говорить о СБУ. СБУ, как и любая другая спецслужба не должна иметь полномочия расследование, и это создает риск коррупции”, – заявил один из собеседников в институтах ЕС.