60% украинцев почувствовали ухудшение экономического положения, – соцопрос

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.
Также по данным опроса четверть украинцев считает, что ситуация не изменилась, а еще 8% респондентов заметили улучшение.
“17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% – ожидают ухудшения”, – говорится в результатах опроса.
В то же время, процент людей, ожидающих улучшения ситуации падает в долгосрочной динамике. Наряду с этим, уменьшается и чувство надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают чаще всего (43%).
Большинство опрошенных (57%) обвиняют в сложившейся ситуации некомпетентную власть, еще 26% считают, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% уверены, что причиной упадка станет война на Донбассе.
При этом, 19% респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, а 68% – придерживаются противоположного мнения.
Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
- Согласно июньскому опросу группы “Рейтинг”, 53% украинцев считают, что некомпетентность власти может спровоцировать экономический кризис в Украине осенью этого года.
- Согласно проведенному в мае опросу Киевского международного института социологии (КМИС), более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе.