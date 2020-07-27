60% украинцев почувствовали ухудшение экономического положения, – соцопрос

Более 60% украинцев считают, что за последние полгода экономическое положение в Украине ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Также по данным опроса четверть украинцев считает, что ситуация не изменилась, а еще 8% респондентов заметили улучшение.

“17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% – ожидают ухудшения”, – говорится в результатах опроса.

В то же время, процент людей, ожидающих улучшения ситуации падает в долгосрочной динамике. Наряду с этим, уменьшается и чувство надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают чаще всего (43%).

Большинство опрошенных (57%) обвиняют в сложившейся ситуации некомпетентную власть, еще 26% считают, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% уверены, что причиной упадка станет война на Донбассе.

При этом, 19% респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, а 68% – придерживаются противоположного мнения.