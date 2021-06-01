Українці доволі скептично оцінюють економічну ситуацію в країні. Понад половина опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану"

Про це свідчать дані дослідження Центру Разумкова, проведеного з 21 по 26 травня.

60% опитаних оцінюють економічну ситуацію як “дуже погану” або “досить погану”. Тільки лише 5% — як “добру” або “дуже добру”. Ці оцінки є дещо кращими, ніж на початку року. Наприкінці січня-на початку лютого 69% опитаних оцінювали ситуацію як погану, і 2% — як добру.

Водночас рівень добробуту родини 14% оцінюють як “добрий” або “дуже добрий”. 36% оцінюють його як “дуже” або “досить” поганий, 48% — як “не поганий і не добрий”. Так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася з початку року.

У швидкі зміни у цій сфері громадяни не надто вірять. Тільки 12% опитаних вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

22% вважають, що за найближчі 3 місяці ситуація погіршиться, 18 очікують погіршення рівню добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проводилося за фінансової підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна за свободу” в Україні.