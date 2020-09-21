19-20 сентября в юбилейном Киевском полумарафоне 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online приняли участие почти 6000 бугенов из 28 стран мира. В связи с карантином забег прошел в онлайн-формате, благодаря чему тысячи бегунов смогли принять участие в нем дистанционно, не нарушая условий карантина.

Пробежать Киевский полумарафон можно было за пределами Киева и даже Украины. Одновременно 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 38 странах и на 5 континентах.

“Я благодарен каждому,кто сегодня стал частичкой юбилейного 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online. Я хочу поблагодарить всех за эти годы доверия и поддержки, поблагодарить за то, что сегодня, в этот непростой период вы также поддерживаете нас, – говорит генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Вместе с вами мы продолжаем историю Киевского полумарафона, и каждый знает, зачем он это делает. Бег – это то, что вдохновляет нас и толкает вперед, к новым высотам”.

Титульным партнером забега в этом году впервые стала компания WORK.UA.

“Эти выходные еще раз показали, что можно быть рядом даже на расстоянии. Достигать рекордов с командой через километры друг от друга. Як важно, особенно в сложные времена, поддерживать друг друга. Что надо работать со своими людьми. И тогда можно выдержать любые дистанции и побеждать каждый день, даже самих себя!” – отмечают в WORK.UA.

На Трухановом острове 19-20 сентября была организована стартово-финишная зона, где киевские бегуны могли стартовать под стартовой аркой, как в докарантинные времена. Всего за два дня на Трухановом пробежали более тысячи бегунов, в том числе телеведущие Александр Попов, Слава Варда, Александр Денисом, заместитель главы Фонда государственного имущества Константин Кошеленко, тренер и писательница Мари Карачина, первая украинская бегунья, пробежавшая шесть мейджор-марафонов мира Лариса Гетьман-Гнидунец. Бегунов поддерживали родственники и волонтеры, а на финише каждый надевал медаль, которая заранее приехала к нему по почте.

Впервые в истории Киевского полумарафона в рамках мероприятия состоялся забег с собаками PRO PLAN® DOG RUN Online. 230 бегунов вместе со своими собаками приняли в нем участие и получили медали для себя и жетоны-адресники для своих четвероногих напарников.

К беговому празднику присоединились известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 19-20 сентября свои дистанции на WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online преодолели лидер группы СКАЙ Олег Собчук, телеведущие Маричка Падалко, Анатолий Анатолич, общественный активист Егор Соболев, хореограф, участник “Танцев со звездами” Александр Прохоров, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, издательница bit.ua Татьяна Гринева, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участники шоу “Зважені та щасливі” Павло Назаренко и Дмитрий Завоюра.

10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online в который раз объединил на старте очень разных людей. В забеге приняла участие команда бегового клуба “Рука об руку”, где занимаются дети с диагнозом ДЦП со своими семьями. Также полную полумарафонскую дистанцию (21 км) преодолел спортсмен на инвалидной коляске Дмитрий Васильцов. Кроме того, полумарафон пробежал незрячий бегун Руслан Рубель.

Напоминаем, Киевский полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online – это второй из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробегут все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.

Следующий этап Лиги состоится 10-11 октября. Им станет Одесский полумарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online.

Официальный сайт мероприятия – https://workua.kyivhalfmarathon.org/