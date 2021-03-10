Большинство американцев поддерживают инициативу президента США Джо Байдена по вливанию 1,9 трлн долларов в экономику страны. "План спасения Америки" может начать действовать в конце этой недели, когда его подпишет лидер США.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CNN.

“План спасения Америки” положительно повлиял на политический рейтинг Байдена спустя 50 дней президентства.

61% американцев заявили, что поддерживают законопроект об экономической помощи на сумму 1,9 триллиона долларов, предложенный Байденом. 85% из них сказали, что поддерживают политику, предложенную в законопроекте. Из этих респондентов 95% голосовали за демократов, а 73% – за республиканцев.

77% опрошенных поддержали открытие школ после пандемии.

76% поддержали отправку чеков по 1400 долларов каждому члену семьи, чей доход ниже 100 тысяч долларов в год.

Также в опросе был вопрос о повышении минимальной заработной платы до 15 долларов в час. Этот пункт не прошел в финальную версию законопроекта. На сегодняшний день минимальная зарплата за час в США – 7,25 долларов. Такую инициативу поддержали 55% опрошенных. из них 85% – избиратели демократов.

66% американцев считают, что “План спасения Америки” поможет лишь некоторым гражданам. 55% считают, что это помощь поможет конкретно им.

38% американце сказали, что уверены в Байдене, как президенте и лидере страны. На аналогичном сроке у его предшественника, Дональда Трампа, одобрение было на уровне 31%. 39% респондентов считают, что дела в стране идут хорошо. В январе таковых было 22%.

Опрос проводился программой SSRS с 3 по 8 марта среди 1009 совершеннолетних американцев. Вопросы задавались по телефону. Погрешность составляет 3,6%, достоверность – 95%.