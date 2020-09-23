Это следует из опроса “Электоральные настроения украинцев накануне местных выборов”, проведенного Research & Branding Group.

Так, 8% Украинские точно знают, как правильно заполнять бюллетень; в общих чертах – знают 28% опрошенных; вообще не знают – 61%; три процента опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Стоит отметить, что те, кто вообще не знают, как правильно заполнять бюллетень, является большинством во всех возрастных категориях.

Опрос проводился в период с 5 по 15 сентября 2020 года. Всего опрошено 1801 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.