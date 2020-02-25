62-летний Джордж Худ из США установил новый рекорд, простояв в планке 8 часов, 15 минут и 15 секунд.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса.

Бывший морской пехотинец рассказал, что он тренировался каждый день в среднем по 7 часов в течение 18 месяцев.

“Это 4-5 часов в день в планке. Затем я делаю 700 отжиманий, 2000 приседаний, 500 выпадов. Для верхней части тела и рук я делаю примерно 300 сгибаний рук в день”, – отметил он.

В общей сложности, Худ готовился к установлению рекорда в течение 2100 часов.

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