Об этом сообщает Bloomberg.
Максимальное количество пластика в мировой океан выбрасывают такие страны, как Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.
По словам критиков, самая большая ответственность за экологическую ситуацию в океане на Китае. В этой стране с 1 января перестали принимать переработанные пластиковые отходы. Экологи уверены, что отчасти такой шаг повлек усугубление глубокого кризиса загрязнения океана пластиком.
Остальные семь стран в большинстве своем не имеют доступа к современным свалкам мусора и не обладают специальными технологиями по утилизации пластикового мусора, потому вынуждены сбрасывать большое количество пластика в океан.
- Вблизи берега одного из островов Филиппин нашли мертвого кита, в желудке у которого оказалось 40 кг пластикового мусора.
- В яйцах кочующих буревестников в Северной Арктике обнаружили следы пластика и его опасных для здоровья составляющих.