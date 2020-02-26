Большинство украинцев (63%) не поддерживают предоставление амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Согласно результатам опроса, общественным мнением преимущественно отвергаются такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе:

амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают – 14,5%);

отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают – 20%);

предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают – 31%);

отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают – 26%).

Кроме того, 48% опрошенных не поддерживают налаживание торговоэкономических, финансовых контактов с “ДНР” и “ЛНР» (поддерживают – 35%).

В то же время относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых “ДНР” и “ЛНР” (выплату пенсий, зарплат и т.д.), а поддерживают – 36%.

Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством “ДНР” и “ЛНР” – доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%), отмечают социологи.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.