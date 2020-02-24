Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, на поставленный вопрос “В какой мере вы доверяете правительства Украины?” 27,7% опрошенных граждан ответили “совсем не доверяю” и 36,8% – “скорее не доверяю”.

А в сентябре 2019 года правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – 22%, в феврале 2020 года – соответственно 28% и 64,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.