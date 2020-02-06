В США в возрасте 103 лет умер голливудский актер Кирк Дуглас - отец оскароносного Майкла Дугласа. На протяжении 65 лет он был в браке с Энн Байденс, которая на два года младше его.

#Буквы собрали интересные факты об их истории любви и счастливого брака.

В возрасте 30 лет Кирк Дуглас уже был успешным и известным актером. Когда ему было 37 – об актере знали не только в Америке, но и в Европе.

Судьбой актера занесло в Париж (Франция). Некоторые время ему необходимо было здесь работать, и он искал помощника, чтобы контролировать дела, следить за графиком и только. В то время его коллеги и знакомые то и дело твердили о некой Энн. На тот момент девушки не было в городе, но многие считали, что именно она могла бы стать незаменимой и верной помощницей для Кирка.

Встреча в Париже

Когда Энн вернулась в Париж, общие друзья познакомили будущих супругов. Молодой Кирк, уверенный в своем обаянии и привлекательности, решил позвать Энн в самый дорогой ресторан города, но получил резкий отказ.

“Нет, спасибо, думаю, я пойду домой и приготовлю себе болтунью”, — ответила тогда девушка.

Ошеломленный таким резким отказом Дуглас попытался добиться девушку. Но Энн всегда была категоричной и не раз заявляла Кирку, что между ними только деловые отношения.

В итоге, именно работа и помогла сблизиться будущим супругам.

Позже Кирк вспоминал, что Энн была первой женщиной, которую он действительно слушал, а не купался в самолюбовании и рассказах о себе.

На тот момент Кирк был разведен со своей первой супругой – Дайаной Дилл. После развода у актера были случайные связи с разными девушками, но лишь Энн сумела зацепить его по-настоящему.

Энн писала тексты и мечтала о головокружительной карьере без чьей-либо помощи. Когда она подрабатывала в цирке, Кирк приходил и помогал даже чистить слоновый навоз.

Со временем сердце Энн растаяло. Она увидела в Кирке не только экранного мачо, но мужчину, готового к неожиданным и решительным поступкам.

Вскоре отношения между ними переросли уровень платонических. Энн и Кирк знали друг о друге практически все. С каждым разговором они становились все ближе, пока, наконец, не влюбились по-настоящему и взаимно.

Несмотря на любовь и романтику Кирк не оставил увлечение другими женщинами. Энн знала об изменах любимого мужчины, но всегда относилась к этому с терпением и надеждой.

В их истории был случай, когда Кирк попросил Энн помочь ему выбрать кольцо для итальянской актрисы Пьер Анджели, с которой, как оказалось, был помолвлен.

Это окончательно подкосило Энн. Она не устраивала сцен и не ругалась с актером, но организовала месть красиво.

На день рождения актера она организовала ему сюрприз в парижской квартире. На вечеринку она пригласила всех женщин, с которыми актер когда-либо встречался. Девушек было настолько много, что они выстроились в длинную очередь и ждали приезда актера.

Проезжая мимо, Дуглас понял в чем дело, и лишь прошептал на ухо Энн: “Ты сволочь!”

Несмотря на чувства к Энн, Кирк все же сделал предложение итальянской актрисе, а когда она ответила согласием, то стала ему совершенно неинтересной. В какой-то момент он понял, что разлюбил Анжели и разорвал помолвку.

Брак на расстоянии

Спустя год Энн заявила Кирку, что он часто давит на нее эмоционально, и, если так будет продолжаться – уйдет от него и разорвет контракт. Актер не придал этому значения пока, в один из дней, увидел, как Энн собирает вещи.

В этот момент он осознал, что единственный способ ее остановить – делать предложение.

Спустя несколько дней Кирк Дуглас и Энн Байденс зарегистрировали брак в Лас-Вегасе (США).

Первое время после брака супругам пришлось жить на две страны. Это было связано с проблемами из-за визы для Энн.

Это время позже они назвали самым милым и романтическим: супруги писали друг другу письма, придумывали друз другу разные прозвища и безумно тосковали.

Традиционная переписка

Переписка в первые дни после брака стала традицией супругов на всю жизнь. Даже после того, как Энн родила Кирку двух сыновей, Питера и Эрика, они продолжали переписываться.

Всю жизнь Энн хранила эти письма.

Именно они стали основой для книги об истории любви “Кирк и Энн: письма любви, смех и жизнь в Голливуде”.

Трудности и испытания

В жизни супругов далеко не все было гладко. Им пришлось пережить смерть ребенка, а также тяжелую психологическую реабилитацию Кирка, который был в сантиметре от смерти.

В 1958 году Кирку предложили отправиться в путешествие на частном самолете из Палм-Спрингс в Нью-Йорк с режиссером Майком Тоддом — мужем Элизабет Тейлор. Тогда Энн категорично запретила мужу лететь, буквально приказала ему взять билет на обычный коммерческий рейс.

Некоторое время спустя стало известно, что самолет Тодда разбился, а все пассажиры и экипаж погибли.

Второе испытание ожидало супругов в 2004 году. Они пережили смерть младшего сына Эрика. Как оказалось, в 46 лет он ушел из жизни из-за передозировки наркотиками.

Третье испытание пришло в семью, когда у Энн диагностировали рак молочной железы.

Четвертое последовало следом. Дуглас боролся с депрессией после перенесенного инсульта.

Но даже в это время они были слабы каждый в отдельности, но невероятно сильны вместе. Энн не давала Кирку опускать руки, а он, в свою очередь, помогал ей бороться со страшной болезнью.

История бесконечной любви

Несмотря на пережитые трагедии, сложности и испытания, Энн всегда говорила о своем браке с Кирком, что это “история бесконечной любви”.

Кирк ушел из жизни на 104 году жизни. Энн всего на два года его младше.

Они всегда говорили, что за 65 лет их брак стал только крепче, а чувства с годами не охладели.

После рождения первенца, Питера, Кирк написал Энн: “Всегда помни, дорогая, ты мне нужна … для тебя я надеюсь делать прекрасные вещи в жизни. Вот оно – ты, я и наша семья навсегда!”

За годы в браке Энн была не только помощницей актера, но также возглавила созданную им компанию.

В 2004 году Кирк и Энн снова обменялись клятвами верности и организовали роскошную свадьбу, на которую пригласили множество гостей, а организацию доверили Майклу Дугласу и его супруге Кэтрин Зета-Джонс.

“Мое неослабевающее восхищение и потребность в этой замечательной женщине все еще поражает меня”, – говорил Кирк Дуглас.