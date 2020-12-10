На местных выборах в этом году почти 70 кандидатов получили 0 голосов в округах, но все равно прошли в советы. Они баллотировались по спискам проходных партий.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Среди “нулевых” депутатов 31 — представитель партии “ОПЗЖ”. Подавляющее большинство таких депутатов — в Донецкой и Луганской областях.

“По состоянию на 8 декабря 67 избранных депутатов получили 0 голосов в округах, но избирались в советы местного уровня. Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. Каждый второй “нулевой” депутат — это представитель” Оппозиционной платформы — За життя “. Больше всего депутатов-“нулей” выбрали в Луганской и Донецкой областях. “Нулевых” депутатов нет только в областных советах и ​​районных советах в городе”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество “нулевых” депутатов прошли в Северодонецкий районный совет Луганской области — 20 из 54 депутатов райсовета. Из них 13 от “ОПЗЖ”, 5 от “Наш край”, и по одному от “Оппозиционного блока” и “Слуги народа”.

На втором месте Новогродовский городской совет (Донецкая область). Здесь 15 из 26 депутатов набрали ноль голосов. 5 из них — представители “ОПЗЖ”, 3 — “Партии защитников Отечества”, по двое — из “Слуги народа” и “Оппоблока”, по одному — “Украинской стратегии Гройсмана” и “Нашего края”.

На третьем месте Счастьенский райсовет (Луганская область). Здесь “нулевыми” оказались 9 из 38 депутатов. 4 из них — от “ОПЗЖ”, 5 — от “Нашего края”.

На четвертом месте Волновахский райсовет (Донецкая область), где таких депутатов оказалось семеро. 5 — от “ОПЗЖ”, 2 — от “За майбутне”.

Среди “нулевых” депутатов 39 мужчин и 28 женщин. Самому молодому из них 20 лет, самому старшему — 65.

11 из 67 депутатов указали, что временно не работают. Однако ЧЕСНО отмечает, что работа местного депутата не является оплачиваемой.

“Возникает вопрос, что же мотивирует граждан пять лет бесплатно работать на общество”, — отметили в движении.