Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

67% опрошенных украинцев уверены, что события развиваются в неправильном направлении.

Для сравнения, в конце 2019 года 44% украинцев были уверены, что страна движется в правильном направлении, тогда как 36% высказали противоположное мнение.

В общем, подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране ухудшилась. Только 3% респондентов уверены, что ситуация улучшилась, а 20% – что не произошло значительных изменений.

Значительное ухудшение ситуации произошло в следующих сферах:

  • уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%);
  • экономическое положение страны (76%);
  • уровень стабильности (74%);
  • здравоохранение (72%);
  • уверенность граждан в завтрашнем дне (69%);
  • уровень благосостояния их семьи (64%);
  • отношение граждан к власти (64%);
  • социальная защита (57%);
  • отношение власти к гражданам (56%);
  • оплата труда (56%);
  • образование (51%);
  • пенсионное обеспечение (50%);
  • ситуация с преступностью (49%);
  • соблюдение законности государственными служащими (46%).

По уровню обороноспособности страны, 30% респондентов считают, что он снизился, 17% – что вырос, а 39,5% – не видят изменений.

Кроме того, снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что Украине нужно немало времени для этого, а еще 18% уверены, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные респонденты затрудняются ответить.

Добавим, что 54% ​​граждан не хотели бы вернуть ситуацию в Украине, которая была до 2014 года, 32% – хотели бы вернуться, остальные – не определились.

  • 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Всеми украинскими политиками разочарованы 5% украинцев. Еще 17% опрошенных затруднились ответить, кто их больше всего разочаровал.