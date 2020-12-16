Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.
67% опрошенных украинцев уверены, что события развиваются в неправильном направлении.
Для сравнения, в конце 2019 года 44% украинцев были уверены, что страна движется в правильном направлении, тогда как 36% высказали противоположное мнение.
В общем, подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране ухудшилась. Только 3% респондентов уверены, что ситуация улучшилась, а 20% – что не произошло значительных изменений.
Значительное ухудшение ситуации произошло в следующих сферах:
- уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%);
- экономическое положение страны (76%);
- уровень стабильности (74%);
- здравоохранение (72%);
- уверенность граждан в завтрашнем дне (69%);
- уровень благосостояния их семьи (64%);
- отношение граждан к власти (64%);
- социальная защита (57%);
- отношение власти к гражданам (56%);
- оплата труда (56%);
- образование (51%);
- пенсионное обеспечение (50%);
- ситуация с преступностью (49%);
- соблюдение законности государственными служащими (46%).
По уровню обороноспособности страны, 30% респондентов считают, что он снизился, 17% – что вырос, а 39,5% – не видят изменений.
Кроме того, снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что Украине нужно немало времени для этого, а еще 18% уверены, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные респонденты затрудняются ответить.
Добавим, что 54% граждан не хотели бы вернуть ситуацию в Украине, которая была до 2014 года, 32% – хотели бы вернуться, остальные – не определились.
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Всеми украинскими политиками разочарованы 5% украинцев. Еще 17% опрошенных затруднились ответить, кто их больше всего разочаровал.