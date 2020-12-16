В 2020 году количество украинцев, которые считают, что страна движется правильным путем, уменьшилось почти втрое. Так, всего 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

67% опрошенных украинцев уверены, что события развиваются в неправильном направлении.

Для сравнения, в конце 2019 года 44% украинцев были уверены, что страна движется в правильном направлении, тогда как 36% высказали противоположное мнение.

В общем, подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране ухудшилась. Только 3% респондентов уверены, что ситуация улучшилась, а 20% – что не произошло значительных изменений.

Значительное ухудшение ситуации произошло в следующих сферах:

уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%);

экономическое положение страны (76%);

уровень стабильности (74%);

здравоохранение (72%);

уверенность граждан в завтрашнем дне (69%);

уровень благосостояния их семьи (64%);

отношение граждан к власти (64%);

социальная защита (57%);

отношение власти к гражданам (56%);

оплата труда (56%);

образование (51%);

пенсионное обеспечение (50%);

ситуация с преступностью (49%);

соблюдение законности государственными служащими (46%).

По уровню обороноспособности страны, 30% респондентов считают, что он снизился, 17% – что вырос, а 39,5% – не видят изменений.

Кроме того, снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что Украине нужно немало времени для этого, а еще 18% уверены, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные респонденты затрудняются ответить.

Добавим, что 54% ​​граждан не хотели бы вернуть ситуацию в Украине, которая была до 2014 года, 32% – хотели бы вернуться, остальные – не определились.