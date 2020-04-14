Группа китайских ученых изучила устойчивость вируса Sars-CoV-2 (или COVID-19) в лабораторных условиях на пластике и стали, а также на купюрах и хирургических масках.

Об этом сообщается на сайте медицинского журнала The Lancet.

Каплю 5 мкл культуры вируса пипеткой наносили на поверхность и оставляли при комнатной температуре (22 °C) с относительной влажностью около 65 %.

После 3-часовой инкубации вирус не обнаруживался на бумаге для печати и салфетках; на древесине и ткани вирус не обнаруживался на второй день после “заражения”.

Отмечается, что COVID-19 был более устойчивым на гладких поверхностях.

На стекле и банкнотах вирус не находили на 4-й день, а на 7-й COVID-19 не было на нержавеющей стали и пластике.

Удивительно, на внешней поверхности медицинских масок сохраняется до семи дней (± 1% от исходного инокулята – суспензия клеток, являющаяся исходной для клеточной культуры и используемая для посева).

Ученые отмечают, что вирус очень стабилен при 4 °С, но чувствителен к теплу. При 4 °C отмечалось снижение инфекционного титра на 14-й день. При увеличении температуры инкубации до 70 °C время жизни вируса сокращалось до 5 минут.

“Мы также проверили вирулицидное (дезинфицирующее) действие различных средств. Так, 5-минутная инкубация вируса с мылом для рук при комнатной температуре (22 °C) не убивает вирус . Кроме того, мы также обнаружили, что COVID-19 чрезвычайно стабилен в широком диапазоне значений pH при комнатной температуре (pH 3–10)” – отмечают ученые.