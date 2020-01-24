В первую пятницу февраля международная образовательно-консалтинговая компания "Бизнес-Конструктор" проведет самый масштабный практикум "Эффективный руководитель" для собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний.

Это — новая эра эффективности и управления командой. Это — ваш шанс вывести бизнес на новый уровень. Регистрируйтесь сейчас. Места ограничены.

По данным внутреннего исследования международной образовательно-консалтинговой компании “Бизнес-Конструктор” — 70% руководителей не знают, как сделать работу команды эффективной, а 95% сотрудников увольняются из-за стиля управления руководителя. Картина неутешительна, однако поправима.

Практикум “Эффективный руководитель” — это восемь часов концентрата ценнейшего опыта и бизнес-знаний, собранных за годы практики в единую методологию. Участники получат четкие алгоритмы и лайфхаки для повышения личной эффективности ради результатов бизнеса.

Что?

Практикум “Эффективный руководитель”

Где?

Киев, Pochayna Event Hall

Когда?

7 февраля 2020

Для кого?

Для собственников бизнеса и топ-менеджеров

Кто?

Ведущий практикума ” Эффективный руководитель” — Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании “Бизнес-Конструктор”, автор комплексной методологии по систематизации бизнеса, предприниматель с 18-летним опытом создания и развития бизнеса в сфере логистики, туризма, поставок промышленного оборудования, розничной торговли и IT.

Если вы собственник бизнеса, то:

после практикума сформируете портрет эталонного руководителя, поймете когда реально нужен ТОП, а когда можно обойтись без него, научитесь оценивать эффективность своих менеджеров, а самое главное — увидите ошибки, которые прямо сейчас снижают эффективность вашего бизнеса.

Если вы ТОП-менеджер компании или руководитель подразделения, то:

после мероприятия получите инструменты по эффективному управлению, современные знания в области менеджмента, поймете, когда начальство от вас требуют лишнее, а также узнаете о лайфхаках по повышению личной эффективности, как руководителя.

Взращивать или нанимать?

Что нужно знать, чтобы быть ТОП-ом?

Как эффективно коммуницировать с собственником и командой?

Каждому ли это под силу?

Получите выверенную и адаптированную под сегодняшние тренды модель управления, которая приносит результаты, а не оправдания.

Если вы уже были участником практикума “Эффективный руководитель”, или считаете, что одного дня будет недостаточно, чтобы насытиться знаниями, или вы хотите по максимуму прокачать своего управленца, то для вас есть двухмесячная онлайн-программа “Исполнительный директор”, старт программы 5 февраля. Подробности и регистрация по ссылке.